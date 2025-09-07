Tennis, doppio appuntamento a Misano

Sui campi del Misano Sporting Club va in scena il torneo di 4° maschile. Sono approdati in semifinale Marco Venturini, Michele Pretolani, Marco Martelli e Francesco Lori Costantini. Quarti: Marco Venturini (4.3, n.1)-Alipio Fulvi (4.3) 3-0 e ritiro, Marco Martelli (4.3)-Paolo Cancellato (4.4) 6-0, 6-2, Francesco Lori Costantini (4.4)-Fabio Montebelli (4.4) 6-2, 6-0, Michele Pretolani (4.4)-Matteo Battistini (4.3) 6-3, 6-1.

Intanto da sabato va in scena il torneo di 3° categoria maschile. Si parte con il tabellone di 4°, primo turno: Luca Cantelli (Nc)-Giacomo Vecchi (Nc) 6-2, 6-3. Secondo turno: Lorenzo Bezziccheri (4.4)-Manuel Masia (4.4) 6-2, 1-6, 10-5, Alipio Fulvi (4.3)-Tiziano Leonardi (4.4) 6-0, 6-0. Terzo turno: Emilio Frugieri (4.3)-Daniele Mingucci (4.3) 1-6, 7-6, 10-0.