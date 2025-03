Tennis, doppietta del Venustas nella fase regionale del tricolore Under 12

RIMINI. E’ scattato, con la prima fase regionale a gironi, il campionato italiano Under 12 femminile a squadre. Nel secondo girone c’è il Tc Faenza B che all’esordio oggi (dalle 15.30) affronta in casa il Ct Persiceto. La squadra manfreda è composta da Carlotta Cova ed Amelia Dal Pane. Nel 3° girone ottimo esordio per Ct Venustas di Igea Marina e Forum Tennis Forlì. Tc Riccione B-Ct Venustas 0-3: Vittoria Pracucci-Beatrice Mazzotti 6-2, 6-2, Asia Montanari-Margherita Jolie Casadei 6-1, 6-0, Montanari-Pracucci b. Casadei-Mazzotti 6-0, 6-1. Sempre a livello Under 12, ma maschile, la formazione del Ct Venustas si è ripetuta ai danni del Tc Riccione B, battuto in casa 2-1: Alessandro Venturini-Achille Amadio 6-2, 6-1, Andrea Magnoni-Aleksandr Narchevskiy 5-7, 6-3, 6-1, Venturini-Fattini b. Mazzotti-Bisi 7-5, 6-3.

Il Forum Tennis Forlì si è imposto in casa per 2-1 sul Misano Sporting Club: Anna Maria Magnani-Bianca Rasi 3-6, 7-5, 6-4, Maria Giulia Formicuzzi-Greta Pagani 6-0, 6-2, Formicuzzi-Benini b. Pagani-Tonti 4-6, 6-4, 10-7. Nella seconda giornata di domenica: Misano Sporting Club-Ct Venustas, Tc Riccione B-Forum Forlì.