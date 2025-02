Tennis, doppietta del Ct Cesena al trofeo “Città di Nonantola”

RIMINI. Giocata la prima giornata della fase finale a tabellone nel trofeo regionale “Città di Nonantola” maschile, la competizione riservata ai giocatori con classifica massima 3.4.

Il Ct Cesena B si è imposto in trasferta per 2-1 sui campi del Circolo Tennis Casalgrande: Federico Pizzinelli-Alessio Farinella 6-1, 6-3, Davide Fagioli-Marco Bertolini 6-2, 6-0, Coriani-Rompianesi b. Maltoni-Marcon 6-3, 4-6, 10-3. Il Tennis Club Faenza ha vinto nettamente per 3-0 il derby sui campi del Ct Massa: Nicolò Vincenzi-Elia Naldi 6-1, 6-1, Alfredo Ravaglia-Federico Melli 6-2, 6-1, Giorgi-Dal Borgo b. Folli-Capra 6-2, 6-3. Bella vittoria per 3-0 del Misano Sporting Club sui campi del Tc Cavriago: Jeremiah Tiger Pfister-Sandro Bernardelli 6-3, 3-6, 11-9, Tommaso Morotti-Stefano Falco 6-2, 6-0, Guerra-Giugliano b. Di Meo-Zattera 6-0, 6-0. Il Circolo Tennis Cerri A ha disposto facilmente in casa del Ct Pavullo per 3-0: Marco Tonti-Fabio Nobili 7-5, 6-0, Maurizio Bologna-Alessandro Argentiero 6-3, 6-2, Gabellini-Gabellini b. Manni-Lanzi 6-2, 6-1. Bene il Tc Coriano che ha superato in casa 2-0 il Club Giardino A di Carpi: Alessandro Dini-Cristian Ligabue 6-1, 6-3, Jacopo Lambertini-Marco Lugli 6-0, 6-4. Il Tre Colli di Brisighella ha battuto il Tennis Club Sant’Agostino per rinuncia. Bella vittoria anche per il Ct Cesena A che ha superato 2-1 in casa la Polisportiva Sacca Modena: Francesco Bellarmino-Gianmaria Brunetti 6-2, 6-1, Francesco Ronchi-Christian Giacalone 6-2, 6-1, Areolite-Albini b. De Guglielmo-Coco 2-6, 7-5, 13-11. Per il Russi Sporting Club successo per 2-1 sul Ct Castiglione dei Pepoli: Edoardo Baldini-Andrea Melandri 6-2, 6-2, Pietro Martines-Nicola Dennis Balea 6-2, 7-5, Francesconi-Luciani b. Elmi-Tondi 6-4, 6-1.

Altri risultati 1° turno: Forum Tennis A-Tc Reggiolo A 0-3, Virtus Bologna-Ct Zavaglia 3-0, Tennis Decima A-Forum Tennis B 2-1.

Venerdì (dalle 19) si gioca la seconda giornata: Ct Cesena B-Club Giardino Carpi B, Tc Faenza-Tennis Medicina A, Misano Sporting Club-Tennis Club Saliceta, Ct Rio Saliceto-Ct Cesena A, Russi Sporting Club-Centro Tennis Argenta, Tc Ct Coriano-Sportissima Scandiano, Ct Cerri A-Ct Anzola, Sporting Club Carpi-Tre Colli Brisighella.