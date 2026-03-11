Tennis, domenica scatta la prima fase regionale della Serie C maschile

RIMINI. Scatta domenica (dalle 9) la serie C maschile con la prima fase regionale di selezione a gironi. Nel complesso sette gironi che terranno banco per cinque turni fino al 19 aprile, nel complesso 35 squadre che si daranno battaglia in Regione. La prime due squadre classificate di ogni girone e le due migliori terze accederanno al tabellone regionale dei play-off, che stabilirà le quattro squadre qualificate al tabellone nazionale per la promozione alla serie B2 del 2027. Vediamo i primi impegni per le formazioni romagnole al via. Nel 4° girone si parte con Ct Reggio-Tc Viserba, nel raggruppamento anche il Ct Cesena che nella prima giornata osserva il turno di riposo. Nel 5° girone Ct Rimini e Ct Massa con Davi.s Tennis Team (Bologna), Ct Castenaso e Ct Argenta. 1° giornata: Ct Massa-Ct Rimini. Nel 6° girone si parte con: Ct Cervia-Ravenna Sport Center e Tc Riccione B-Nettuno Tc Bologna. Nel raggruppamento anche il Forum Tennis Forlì che riposa nella prima giornata. Tutto romagnolo il 7° girone che nella prima giornata propone: Tc Ippodromo-Galimberti Tennis Team e Ten Sport Center-Tc Riccione A.