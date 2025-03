Tennis, domenica scatta la fase regionale della serie C maschile

RIMINI. Scatta domenica (dalle 9), con la prima fase regionale a gironi, la serie C maschile. Al termine della prima fase le prime due classificate del girone, più le quattro migliori terze degli otto gironi regionali, accederanno ai play-off regionali, che stabiliranno le cinque qualificate al tabellone nazionale per la promozione in serie B2. I play-off si giocheranno in due turni domenica 27 aprile e domenica 4 maggio. La quarta e la quinta classificata disputeranno un turno di play-out domenica 27 aprile, le cui perdenti retrocederanno. Vediamo le formazioni romagnole al via.

Nel 5° girone il Ct Casatorre che all’esordio fa visita al Ct Pavullo. Nel 6° girone impegnate Ct Massa Lombarda, che schiera Alessio De Bernardis (2.5), Pietro Ricci (2.5), Matteo Ceppi (2.8), Edoardo Ghiselli (2.8), Riccardo Pretolani (2.8), Marco Giovagnoli (3.1), Jacopo Liverani (3.1), Lorenzo Ravaglia (3.2), Enea Sabatini (3.2), Noè Baldini (3.3), Cesare Biondi (3.3) ed Alessandro Cavalieri (3.3) e Tc Ippodromo Cesena B con Michael Francia (3.1), Luca Gori (3.1), Luca Ruggeri (3.3), Oscar Bisacchi (3.2), Davide Magnani (3.2), Mattia Battistini (3.3), Luca Battistini (3.3), Alex Balducci (3.4) e Filippo Terenzi (3.3). All’esordio subito il derby Ct Massa-Tc Ippodromo B.

Nel 7° girone in campo Ten Sport Center (Sevan Bottari, Federico Baldinini, Dario Zamagna, Diego Orlando, Enea Vinetti, Matwii Lemishko, Andrei Matei Ganea ed Alex Vincenzi), Tc Ippodromo Cesena A (Alessandro Rondinelli 2.6, Mattia Barducci 2.8, Alessandro Galassi 3.1, Beniamino Savini 3.1, Francesco Passerini 3.4, Federico Manfredi 3.3, Federico Ceccarelli 3.3, Luca Pompei 4.4, Fabrizio Abbondanza 3.4, Nicolò Gerbino 3.3), Tc Faenza (capitano Edoardo Pompei 2.7, Mattia Bandini 2.5, Romeo Falconi 3.1, Diego Tarlazzi 3.1, Giacomo Botticelli 3.2, Andrea Bosi 3.2 e Filippo Parra 3.1), Ct Rimini (Luca Padovani, Luca Bonori, Pietro Rinaldini, Riccardo Muratori, Francesco Pazzaglini, Leonardo Bertozzi ed Andrea Briolini) e Ct Cervia (Manuel Schuett 2.8, Nicola Tocci 2.8, Paolo Pambianco 2.8, Giovanni Farolfi 3.1, Giovanni Pambianco 3.3, Stefano Stifani 3.3, Isaac Casalboni 3.3, Valerio Spada 3.4, Paolo Mazzavillani 3.5 ed Enea Castelvetro 3.1). Nella prima giornata: Tc Faenza-Ct Cervia e Tc Ippodromo Cesena A-Ct Rimini. Tutto romagnolo anche l’ottavo girone con Forum Tennis Forlì (Stefano Gelli capitano, Riccardo Ercolani, Nicola Ravaioli, Tommaso Filippi, Marco Chiarello, Sasha Marinoni e Daniele Gaspari), Ct Cesena (Andrea Rondoni 2.6, Giacomo Mazzotti 2.7, Gabriele Sgroi 2.8, Simone Piraccini 2.8, Gian Marco Ricci 2.8, Marco Giangrandi 2.8 e Lorenzo Brunetti 2.8), Galimberti Tennis Team (capitano Giacomo Polidori, Federico Bertuccioli, Davide Brunetti, Francesco El Dakhloul, Pietro Galimberti, Leonardo Manzini, Leonardo Romano e Nicolò Della Chiara), Ct Zavaglia (Matteo Mucciarella, Nicolò Satta, Luigi Valletta, Leone Spadoni, Alessandro Vallicelli, Gian Filippo Falconi e Paolo Duranti e Ronnj Capra) e Tc Riccione (Luca Marco Casanova, Massimiliano Botticelli, Nicolas Spimi, Andrea Bacchini, Bonarota, Alessandro Marcantoni e Toni Lo Paro).

Nella prima giornata: Galimberti Tennis Team-Tc Riccione e Ct Cesena-Ct Zavaglia.