Tennis, domani semifinali a Misano

E’ approdato alle semifinali, sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 3° categoria maschile. Le sfide per un posto in finale, in programma domani dalle 18.30, sono Filippo Fracassi (n.1)-Samuele Giacomazzi (n.4) e Jeremiah Tiger Pfister (n.6)-Pietro Rinaldini (n.1).Ottavi: Filippo Fracassi (3.1, n.1)-Marco Faoro (3.3) 6-0, 6-2, Enrico Gaddoni (3.3)-Jacopo Andruccioli (3.3, n.8) 4-6, 6-2, 10-5, Samuele Giacomazzi (3.2, n.4)-Isaac Casalboni (3.3) 4-3 e ritiro, Massimo Mencarelli (3.3, n.5)-Emanuele Ascani (3.4) 6-3, 6-4, Jeremiah Tiger Pfister (3.3, n.6)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-4, 6-1, Michele Tonti (3.3)-Luca Battistini (3.2, n.3) 6-0, 6-2, Alberto Compagnoni (3.4)-Ian Catallo (3.3, n.7) 5-7, 6-1, 10-5, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Stefano Vellucci (3.4) 6-3, 6-0. Quarti: Fracassi-Gaddoni 6-1, 6-1, Giacomazzi-Mencarelli 6-2, 5-7, 10-2, Pfister-Tonti 6-0, 6-3. Rinaldini passa per il forfait del suo avversario.