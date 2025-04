Tennis, domani scatta il Memorial “Borghetti” al Ct Cervia

CERVIA. Sarà un’edizione extra lusso per il memorial “Mario Borghetti” che scatta domani al Circolo Tennis Cervia. Un torneo che segna l’apertura ufficiale della stagione organizzativa del Club cervese, già impegnato peraltro nella serie C maschile, nei campionati italiani giovanili a squadre e nei tricolori Veterani. Insomma, la lunga stagione tennistica del Ct Cervia, che quest’anno culminerà con gli Internazionali Itf Senior di Maggio, sta per entrare nel vivo.

Si parte con il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, il memorial “Mario Borghetti” che quest’anno ha raggiunto livelli di partecipazione record. Basti pensare che sono nel complesso 225 i giocatori al via, di cui 184 uomini e 41 donne. Il montepremi del torneo è di 500 euro e la manifestazione si concluderà il 20 aprile.

Nel maschile si parte con una sezione Nc, a seguire il tabellone di 4° che presenta nell’ordine queste teste di serie, i 4.1 Federico Melli, Andrea Mascarino, Matteo Rossi, Nicolò Rusticali, Frederic Raffini, Davide Sgarzi, Francesco Mazza, Alessandro Masi, Gianluca Corradini, Giuseppa Falconi, Raffaele Zoffoli, Davide Bernabini, Fabio Vinetti, Alessandro Gostoli, Paolo Poli ed il 4.2 Davide Capodagli. I big sono sicuramente i 4.1 Riccardo Muratori, Giovanni Farolfi, William Di Marco, Federico Strocchi, Enea Carlotti, Felix Legnani, Marco Giovagnoli, Pietro Rinaldini ed Alessandro Naso. Nel femminile le giocatrici con classifica migliore sono la 3.1 Valentina Benini e le 3.2 Rachele Franchini, Diamante Campana e Federica Matteucci.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.