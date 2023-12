Tennis, domani partono il Terza del Cacciari e l’Under 14 del Russi Sporting Club

Il Circolo Tennis Cacciari di Imola ospiterà, da venerdì a domenica, il torneo nazionale di 3° (limitato al 5° gruppo nel maschile ed al 2° nel femminile). Si tratta del Rodeo della Porta che vede iscritti nel maschile 36 giocatori. Si parte con il primo tabellone che vede queste teste di serie, nell’ordine i 4.4 Filippo Mazzetti, Lorenzo Gemignani e Giacomo Zambianchi. A seguire il tabellone finale guidato dai 3.5 Filippo Conti, che gioca sui campi di casa, Claudio Valerio Calabrese e Marco Barbieri. Nel femminile sono 24 le iscritte, teste di serie assegnate nell’ordine alla 3.2 Chiara Giorgetti, alla 3.3 Martina Ronconi ed alle 3.4 Sofia Baldani e Ludovica Altini. Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.

RUSSI. Il tennis giovanile di qualità fa tappa nel week-end, da venerdì a domenica sui campi del Russi Sporting Club per il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, che si disputa con la formula Rodeo. Nel maschile sono 36 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, nell’ordine Tommaso Luberto, Ian Catallo, Luca Battistini ed Andrea Picariello. I big sonio certamente i 3.1 Riccardo Bogdan Pastrav e Mattia Occhiali, seguiti dal 3.3 Christian Ottaviani. Nel femminile sono 19 le giocatrici al via, teste di serie nell’ordine ad Ilinka Cilibic, Lucrezia Cavalieri ed Angelica Bonetti.