Tennis, domani le finali al Queen’s

Rush finale al Queen’s di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy”. Under 10 maschile quarti: Mattia Sena-Alex Sciutti 6-3, 3-6, 10-7, Tommaso Cavassi-Tommaso Scungio 6-4, 6-4, Gioele Romboli-Alessandro Bisi 6-1, 6-2, Enea Corazza-Brando Bernabucci 6-2, 6-1. Femminile, quarti: Giulia Natali-Vittoria Pracucci 6-4, 6-3, Serena Stizza-Emma Curcio 6-1, 7-6, Anna Pesaresi-Anita Gozzi 6-2, 7-5, Rachele Gusella-Sophia Zoumbare 2-6, 6-1, 10-6.

Under 12 femminile, quarti: Ioana Bala (n.3)-Viola Rapaccioni 6-2, 6-0, Diamante Campana (n.4)-Rebecca Sparaciari 6-1, 6-0. Under 12 maschile quarti: Marcello Liera-Mattia Vincenzi (n.1) 7-6, 6-1, Riccardo Briganti (n.4)-Mattia Bongiovanni 6-3, 1-6, 11-9, Filippo Terenzi (n.3)-Diego Gentile 6-4, 6-1, Leonardo Satta (n.2)-Ludovico Zammarchi 7-6, 6-3. Under 14 maschile quarti: Pietro Tombari (n.3)-Frederick Cortesi 7-5, 6-4, Lorenzo Ravaglia-Alessandro Varagnolo 6-4, 7-6, Federico Maccaroni-Leonardo Bartoletti (n.2) 6-0, 6-4, Lorenzo Cenci (n.1)-Tommaso Zanzini 7-5, 6-2, Under 14 femminile quarti: Bianca Solazzi (n.2)-Agata Bravin 6-3, 6-4, Gioia Angeli (n.1)-Camilla Mazzola 7-5, 7-5, Lisa Pierini (n.3)-Giorgia Marconi 6-1, 6-2, Maria Bostrenghi-Gaia Migliorini (n.4) 2-6, 6-4, 10-8.