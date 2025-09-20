Tennis, domani le finali al Cicconetti

Tennis
  • 20 settembre 2025
Tennis, domani le finali al Cicconetti

E’ approdato alla fase finale il torneo nazionale Veterani del Ct Cicconetti, tappa del circuito regionale. Nell’Over 55 maschile finale tra Claudio Chiani (Ct Cicconetti) e Riccardo Falcone (Ct Baia Pesaro). Semifinali: Chiani-Fiandri 6-2, 3-6, 11-9, Riccardo Falcone (3.3)-Gardini 6-1, 6-4. Nel tabellone Ladies 40 in finale la 3.2 Jessica Barbieri (Tc Viserba), testa di serie n.1, e la beniamina di casa Sara Sirena. La 3.2 maestra proprio al Ct Cicconetti, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale 6-2, 6-1 Manuela Benedettini (3.4). Finali domenica dalle 11.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui