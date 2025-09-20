Tennis, domani le finali al Cicconetti

E’ approdato alla fase finale il torneo nazionale Veterani del Ct Cicconetti, tappa del circuito regionale. Nell’Over 55 maschile finale tra Claudio Chiani (Ct Cicconetti) e Riccardo Falcone (Ct Baia Pesaro). Semifinali: Chiani-Fiandri 6-2, 3-6, 11-9, Riccardo Falcone (3.3)-Gardini 6-1, 6-4. Nel tabellone Ladies 40 in finale la 3.2 Jessica Barbieri (Tc Viserba), testa di serie n.1, e la beniamina di casa Sara Sirena. La 3.2 maestra proprio al Ct Cicconetti, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale 6-2, 6-1 Manuela Benedettini (3.4). Finali domenica dalle 11.