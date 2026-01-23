Tennis: domani al via l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 del Forum Forlì, domenica scatta la prima fase a gironi del trofeo regionale “Marina Quattrocchi”

FORLI’. Da sabato al via sui campi del Forum Tennis Forlì, una bella edizione dell’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel complesso gli iscritti sono ben 264, suddivisi in sei tabelloni, per questa grande rassegna nazionale che si concluderà con le finali l’8 febbraio. Gli iscritti tra gli Under 10 sono 29.

Nell’Under 12 maschile (6.3 iscritti) si parte con la sezione degli Nc, poi la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Denny Bentini, Gioele Romboli, Michele Catalano, Matteo Frate, Ruggero Bonatti, Tommaso Scungio e Mattia Corrarati. Nel tabellone finale guida le fila Tommaso Migliorini, seguito da Gianmaria Della Rosa, Filippo Bregoli e Tommaso Cavassi.

Nell’Under 12 femminile le giocatrici più titolate sono le 3.4 Maria Chiara Bacchini ed Alessia Barducci, a seguire le 3.5 Sofia Sanchi, Rachele Gusella, Giulia Oddone, Gisele Dallari e Victoria Vivi.

Nell’Under 14 maschile (93 iscritti) si parte con una prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Vallini, Simone Di Presa e Lorenzo Casadei. Nella sezione di 4° teste di serie a Giacomo Forti, Riccardo Degli Angeli, Luca Vespasiano, Luca Magnoni, Denny Bentini, Marco Bonora, Leon Francesco Benericetti, Tommaso Mazzoni, Nicolò Tudini e Gianluca Mezzapesa Valdinoci. Nel tabellone finale n.1 Alessandro Bacchini, n.2 Riccardro Briganti, n.3 Nicolò Abbruzzese, n.4 Cesare Biondi, n.5 Filippo Terenzi, n.6 Lorenzo Zanardi, Diego Gentile e Mattia Vincenzi.

Nell’Under 14 femminile le big sono le 3.2 Alida Romagnoli, Federica Foschi, Elettra Fabbri, Alice Balducci ed Anna Foschini.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

RIMINI. Al via domenica (dalle 14.30) la prima fase a gironi del trofeo regionale “Marina Quattrocchi”, il campionato a squadre femminile riservato alle giocatrici di categoria massima 3.1. Le formazioni romagnole sono concentrate in due gironi. Nel 6° girone scenderanno in campo Tc Ippodromo Cesena (Giulia Bancale 3.1, Carolina Bondi 3.1 e Viola Mezzogori 3.4), Tc Viserba (Jessica Barbieri 3.3 ed Erika Razzani 3.3) e Tc Faenza (Lucrezia Vanni 3.2, Caterina Cova 3.3, Miriam Samorì 3.3 e Sofia Muccinelli 3.4). Così nella prima giornata: Tc Ippodromo Cesena-Ct Castenaso e Tc Viserba-Tc Faenza. Nell’8° girone saranno impegnate Ct Zavaglia (Anna Foschini 3.2 e Flora Zanzi 3.4), Ct Casalboni (Camilla Fabbri 3.2 e Ginevra Baldazzi 3.2) e Ct Cesena (Anastasia Lugaresi 3.1, Giulia D’Altri 3.2, Emma Ceccarelli 3.4 ed Elisabetta Zoffoli 3.5). Nella prima giornata: Ct Cesena-Ct Zavaglia.