Tennis, Diana Rolli protagonista a Dublino

La riminese Diana Rolli in campo nel torneo Itf Junior irlandese di Dublino (J30, hard indoor). La romagnola gioca la prima fase a gironi nella quale ha battuto la testa di serie n.1, l’irlandese Laura Carvalho e Silvia Kracke 2-6, 6-3, 10-8 dopo la sconfitta all’esordio contro la slovacca Adela Palanova. Oggi nel gruppo A la sfida contro la lituana Roneta Kacinskaite e netta vittoria della riminese 6-1, 6-1. Nonostante le due vittorie la romagnola non ha superato il girone. Doppio, 1° turno: Ovarelli-Rolli (n.3) b. Staubli-Steck (Sui) 6-3, 6-0. Quarti contro le rumene Bichir-Harabagiu.