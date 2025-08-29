Tennis, Diamante Campana vince il Terza dello Zavaglia

RAVENNA. E’ alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile il primo finalista è Marco Nanni (Ravenna Sport Center) che in semifinale ha battuto 6-0, 6-1 Leonardo Satta. L’altra semifinale vede di fronte Leonardo Venturi e Noah Cuppini.

Quarti: Leonardo Venturi (3.2, n.1)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-1, 6-0, Noah Cuppini (3.3)-Flavio Millari (3.2, n.4) 6-2, 6-2, Marco Nanni (3.2, n.2)-Lucio Argentieri (3.3) 6-0, 6-0. Semifinali anche per Leonardo Satta (3.3).

Nel femminile successo di Diamante Campana (Ct Zavaglia) che sui campi di casa ha battuto 6-3, 6-1 Laura Garofalo (Tc Marfisa Ferrara). Semifinali: Diamante Campana (3.2, n.2)-Diletta Sabbioni (3.2) 6-1, 6-0, Laura Garofalo (3.2, n.1)-Giulia Nobili (3.3) 6-4, 7-5.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.