Tennis, Diamante Campana in semifinale a Verona

Sui campi del Tennis Pineta 2018 a Verona va in scena la tappa del circuito nazionale Junior Next Gen Under 10-12-14. Nell’Under 10 femminile semifinale per Micol Foggia. Quarti: Micol Foggia-Aria Faccincani 6-2, 6-1, Anna Anderloni-Ginevra Baronciani 6-4, 6-1. Nel tabellone finale Under 12 maschile esce al 4° turno Diego Gentile (Ten Sport Center), battuto 6-4, 6-1 da Pietro Garghentini. Nell’Under 12 femminile Anna Foschini è stata sconfitta nei quarti 6-4, 6-3 da Selin Kobal. Nell’Under 14 femminile semifinale per Diamante Campana. La portacolori del Ct Zavaglia ha battuto nei quarti 6-2, 5-7, 10-6 Gioia Bonomi e ora affronta Sara Nicole Sitar (n.2) che nei quarti ha battuto 6-2, 6-4 Sofia Foggia.