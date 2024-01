Tennis: Diamante Campana, Anna Foschini e Robert Sebastian Cadar vincono il Rodeo della Befana Under 11-12

Successi romagnoli, ravennati in particolare, nel torneo nazionale giovanile Under 11 e 12, maschile e femminile, il Rodeo della Befana organizzato dal Circolo Tennis Bologna. Nell’Under 11 femminile successo di Anna Foschini. La portacolori del Ct Zavaglia ha battuto in semifinale Alice Gaboardi per 4-1, 4-2 ed in finale Elisabetta Pastore (Tc Riccione) per 4-2, 4-0. Nell’altra semfinale: Pastore-Caterina Larotonda 4-2, 5-4. Nell’Under 11 maschile si è imposto Robert Sebastian Cadar. Il portacolori del Ct Massa, allievo della Ravenna Tennis Academy, ha battuto in semifinale Lorenzo Guglielmino per 4-2, 4-0 ed in finale Samuele Chiarini per 4-1, 5-3. Nell’Under 12 maschile bella semifinale per Giacomo Manuzzi (Ct Cesenatico), battuto 4-0, 3-5, 7-2 da Lorenzo Muracchini (n.1). Nell’Under 12 femminile vittoria di Diamante Campana (Ct Zavaglia), testa di serie n.1, che ha battuto in semifinale Taylor Brizio per 4-2, 4-1 ed in finale Lucrezia Lazzarini (n.2) per 4-0, 4-0.