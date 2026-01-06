Tennis, Di Marco battuto nella finale di Trento

William Di Marco si arrende in finale nel torneo di conclusione di 3° categoria nell’ambito dell’Open del Ct Trento, il classico “Open di Capodanno”. Il 3.1 del Tc Club Viserba era il n.4 del seeding trentino, ha battuto nei quarti Mattia Menapace 7-6, 6-0, in semifinale ha beneficiato del forfait del 3.1 Davide Santuari, poi in finale ha ceduto 6-3 e ritiro Ettore Moretti complice uno stato influenzale.

Passando al tabellone Under 14 femminile del classico “Saranno Famosi” a Giussano, brilla Bianca Cecchini che è approdata alle semifinali dopo i successi per 6-0, 6-1 su Giulia Vercellio e nei quarti per 6-3, 7-6 su Camilla Maria Penelope Zecca. In semifinale la sconfitta per 6-2, 6-3 con la n.1 del seeding, Sofia Conese.