Tennis, Di Gregorio e Naldi vincono a Conselice

Si sono giocate le finali sui campi del Ct Conselice nel torneo Under 12-14 maschile. Nell’Under 12 maschile successo di Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) che ha superato in finale per 6-1, 6-1 Riccardo Cricca (Ct Massa). Semifinali: Scotto Di Gregorio (n.1)-Matteo Lotti 6-0, 6-0, Riccardo Cricca (n.2)-Michele Catalano 6-1, 6-2. Nell’Under 14 successo di Elia Naldi (Ct Massa), che ha superato in semifinale il n.1 Camillo Rossi e in finale Gabriele De Vita (Tc Faenza) 3-6, 6-4, 11-9. Semifinale: Gabriele De Vita (n.2)-Nicola Papageorgiou 6-3, 6-0.