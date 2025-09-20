Tennis, definite le semifinaliste a Russi

Con le prime sfide del tabellone principale maschile lancia la volata conclusiva l’edizione 2025 del trofeo ‘Fira di Sett Dulur’, il tradizionale torneo nazionale Open organizzato dal Russi Sporting Club. Dalla sezione 3.2-3.1 sono stati promossi i 3.2 Luca Morosini (Us Corticella) e Marco Nanni (Ravenna Sport Center) e il 3.1 Andrea Monti (Ct Cesena), che nel decisivo turno di qualificazione ha stoppato Giacomo Gordini (3.3) maestro del club organizzatore. Nel tabellone finale, che vede come principali favoriti il 2.6 riminese Federico Baldinini (Ten Sport Center Pinarella) e il 2.7 Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia Ravenna), avanza il padrone di casa Riccardo Cicinelli grazie al forfait del cesenate Beniamino Savini, quarti anche per Marco Chiarello (Forum Forlì). Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Servadei (2.8)-Luca Morosini (3.2) 6-4, 6-0, Diego Orlando (2.8)-Andrea Monti (3.1) 6-0, 6-3. Ottavi anche per Federico Strocchi (2.8). Secondo turno: Riccardo Cicinelli (2.8)-Beniamino Savini (2.8) 0-2 e ritiro, Marco Chiarello (2.8)-Alessandro Manco (2.8) 6-2, 6-2.

Nel tabellone femminile si è definito il quadro delle semifinaliste: Quarti: Alessia Ercolino (2.7)-Clara Sansoni (2.6) 6-1, 4-6, 6-3, Sofia Foggia (2.8)-Sara Aber (2.5, n.2) per ritiro, Silvia Alletti (2.5) b. Nicole Ballotta (2.7) 6-0, 6-2.