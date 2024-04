Alle battute finali il torneo Under 12-14, maschile e femminile al Ct Conselice Under 12 maschile, semifinale: Gabriele De Vita-Giacomo Taliani 6-4, 6-2. Under 12 femminile, primo turno: Greta Bonaventura-Sofia Baraccani 6-3, 6-7, 10-5, Nema Dione-Mia Zanzi 6-4, 6-2.Under 14 maschile, semifinale: Frederick Cortesi (n.2)-Andrea Picariello (n.3) 6-4, 6-3. Under 14 femminile semifinale: Diamante Campana (n.2)-Gaia Farolfi 6-1, 6-2.