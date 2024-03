Si è conclusa al Tennis Club Faenza la tappa provinciale ravennate del Road to Foro di 4° categoria, maschile e femminile. Nel singolare maschile si è imposto Danilo Antonio Uva. Il 4.2 portacolori del Circolo Tennis Bagnacavallo ha battuto in semifinale il locale Fabrizio Drei (4.4) ed in finale per 6-1, 6-4 Matteo Ceroni, 4.2 del Tc Faenza. Nel torneo di doppio si erano imposti, sabato sera, Vinetti-Vincenzi. Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.