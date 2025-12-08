Tennis, Daniela Benedettini in semifinale a Pinarella

Avanza il torneo di 4° categoria, maschile e femminile al Ten Sport Center di Pinarella. Nel maschile quarti per i 4.1 Andrea Samorì (n.1), portacolori del Forum Tennis, Lorenzo Gemignani (n.3) del Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano, e Simone Balzani (Ct Cesenatico), ottavi per Fabrizio Romagnoli (Forum). Nel femminile semifinali per Daniela Benedettini (Polisportiva 2000 Cervia).
Maschile, quarto turno: Fabrizio Romagnoli (4.2)-Giorgio Nardini (4.3) 6-3, 6-1.
Femminile, ottavi: Valentina Baldinini (4.3)-Giuditta Frontali (4.4) 6-4, 6-3. Quarti: Daniela Benedettini (4.3)-Donatella Piccinini (4.3) 3-6, 6-1, 10-3.