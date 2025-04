Tennis, Dalla Valle in campo a Monza

Enrico Dalla Valle e Andrea Picchione al via nelle qualificazioni del Challenger Atp 100 di Monza. Il ravennate, testa di serie n.10, fa il suo esordio contro Filippo Romano, per Andrea Picchione c’è subito Francesco Maestrelli.

Noah Perfetti vince il titolo di doppio, insieme a Gianmarco Ferrari, a Santa Margherita di Pula nell’Itf Men’s Future Fortevillage Trophy. Perfetti e Ferrari hanno battuto Manuel Plunger e Alessio De Bernardis 6-3, 6-4.

Intanto da oggi va in scena la seconda tappa del circuito di tornei Itf Men’s Future in Sardegna. In tabellone Alessandro Pecci (n.8) e Federico Bondioli, partono dalle qualificazioni Manuel Mazza, Alberto Bronzetti, Filippo Mazzola e Lorenzo Angelini.

La coppia formata da Riccardo Pretolani e Daniele Longo sconfitta in finale in doppio nel torneo Tennis Europe Under 16 croato di Fiume. La coppia del Carpena è approdata in finale dopo il successo in semifinale 7-5, 7-6 sui croati Saric-Zahirovic. Nel match-clou contro il tandem formato da Giorgio Ghia e Giuseppe Samarelli è arrivata la sconfitta per 3-6, 7-5, 10-8.

Infine, Jacopo Bilardo al via nelle qualificazioni del torneo Itf Men’s Future di Sharm El Sheik dove sfida l’ucraino Vasyl Makarenko.