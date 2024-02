Tennis, da venerdì al Ct Massa c’è il trofeo “Oremplast” di Terza categoria

Da venerdì a domenica va in scena sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Oremplast”, nel maschile sono 47 i giocatori al via, teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.1 Leonardo Venturi, Lorenzo Galuppi ed ai 3.2 Marco Giovagnoli e Luca Morosini. Si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie i 4.1 Paolo Duranti, Federico Berti, Giacomo Guerrini, Alessandro Casadei e Lucio Argentieri. Nel femminile (29 iscritte) teste di serie nell’ordine per la 3.1 Emma Lanzoni e le 3.2 Valentina Benini, Martina Ronconi ed Emma Baldassari.

Il giudice di gara è Roberto Montesi, direttore di gara Michele Berardi.