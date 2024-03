Tennis, da domenica il campionato Under 12 femminile

Al via domenica (dalle 14.30) la prima fase regionale a gironi del campionato italiano Under 12 femminile. Nel 1° girone di qualificazione in campo Ct Cacciari B (Benedetta Pipinato e Bianca Amadei), Tc Faenza B (Giulia Fabbri, Maria Sole Lanzarotti, Nema Dione e Daniela Isabella Tedioli Garcia) e Asbi Imola (Letizia Torluccio ed Olimpia Dal Monte). Nella prima giornata: Ct Cacciari (B)-Davis Tennis team e Tc Faenza B-Asbi Imola. Tutto romagnolo il 4° girone con Ct Cesena (Chiara Lugaresi ed Alice Balducci), Ct Rimini (Nicole Colonna e Cecilia Corbelli), Ct Cerri (Eleonora Morosini ed Anna Gennari) e Tennis Villa Carpena B (Anna Brighi e Nina Spada). 1° giornata: Ct Cesena-Ct Cerri e Ct Rimini-Tennis Villa Carpena B. Nel 5° girone in campo il Ct Cacciari A (Carlotta Pompei, Greta Bonaventura e Bianca Bendanti) che all’esordio ospiterà il Country Club Villanova.