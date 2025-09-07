Tennis, da domani l’Open femminile del Ct Cacciari

Scatta domani sui campi del Ct Cacciari di Imola un importante torneo di livello nazionale che in questi anni si è ritagliato una posizione di grande rilevanza nel calendario italiano. Si tratta del torneo Open femminile che viene organizzato nel ricordo di un grande amico del tennis imolese e romagnolo come Giampiero De Giovanni. E’ la quarta edizione del trofeo “F.C. Costruzioni”, il 7° Memorial “Giampiero De Giovanni” con un montepremi di 1500 euro. Sono 46 le giocatrici iscritte, tra queste le big sono la 2.5 sammarinese Silvia Alletti e le 2.6 Sofia Regina e Sandy Mamini, seguite dalle 2.7 Maria Luce Ossani, Alice Rossi, Marta Gazzetti, Maria Bianca Bovara, Nicole Ballotta ed Ekaterina Cazac.