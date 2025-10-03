Tennis, da domani l’Open di San Marino

Scatta domani sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi. Al momento i big sono il 2.3 Mateo Nicolas Martinez, maestro alla Galimberti Academy, il 2.4 Alessio De Michelis e i 2.5 Manuel Mariotti e Jacopo Emanuele Riccardi. Da seguire anche i 2.6 Cristian Carli, Diego Orlando, Alessio Balestrieri e Federico Baldinini oltre al 2.7 sammarinese Mattia Muraccini che è il primo dei giocatori del Titano al via.