Tennis, da domani l’Open del Parckin

Scatta domani il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si tratta della terza edizione del torneo Open “Circolino” dotato di un montepremi complessivo di 1000 euro. Sono 187 nel complesso i giocatori al via. Nel maschile iscritti 152 giocatori, si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Alessandro Melega, Matteo Borghetti, Lorenzo Pistocchi, Thomas Guidi Zoffoli, Alessandro Cardellicchio, Lorenzo Vicari, Andrea Samorì, Giovanni Maria Monti, Pietro Martines e Giulio Casadei. I giocatori con miglior ranking sono il 2.2 Enrico Baldisserri, i 2.4 Samuel Zannoni e Fabio Leonardi e i 2.5 Francesco Cartocci, Manuel Pampaloni, Sevan Bottari, Jacopo Fiorini e Gabriele Pierro. Nel femminile le big sono le 2.5 Arianna Ovarelli, Gaia Donati, Diana Rolli, Virginia Carnino, Camilla Fabbri e Agnese Stagni.