Tennis, da domani il Trofeo Oremplast

Con la prima sezione dedicata ai 4ª categoria, prende il via domani il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Ct Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro che dopo due settimane si concluderà giovedì 4 settembre. Si tratta anche della seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast. Al momento sono 62 gli iscritti alla competizione che si è ritagliata ormai un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale: quella 2025 è l’edizione numero 32 del torneo, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva.

Ma altri protagonisti si aggiungeranno dal momento che c’è tempo fino alle 12 di sabato per le adesioni dei tennisti con classifica da 3.3 a 2.8 e soprattutto fino a martedì 26 (ore 12) per i classificati da 2.7 fino a 1ª categoria. In attesa di avere il quadro completo dei partecipanti, si può segnalare tra gli iscritti la presenza proprio del vincitore delle ultime due edizioni, il 2.1 Stefano Baldoni, del 2.2 cervese Daniel Bagnolini, del 2.3 riminese Alberto Morolli, e dei 2.5 Tommaso Filippi, Mattia Bandini, Alessio De Bernardis e Martino Guidotti.