Tennis, da domani il torneo femminile di Coriano

Scatta domani per tener banco fino al 26 ottobre il torneo di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Coriano, il classico Torneo d’Autunno. Sono 32 le giocatrici al via di questa rassegna che parte con la prima sezione Nc-4.4 che vede come teste di serie le 4.4 Patrizia Pritelli, Valentina Baldi, Michelle Gabellini ed Elisa Cortiglioni. Nel tabellone finale le big sono le 4.1 Bernadetta Soriano, Lucia Pecci, Roberta Fabbri, Manuela Parri, Silvia Rinaldini, Elisabetta Dallari, Mirella Karina Correa Moran, Anita Vernice, Alessia Frontini e Claudia Crescentini.