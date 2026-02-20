Tennis, da domani il torneo della Sammartinese

Sui campi della Polisportiva Sammartinese si gioca da domani all’8 marzo il torneo di 4° categoria maschile. Sono 75 i giocatori al via, si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone 4.6-4.4 che vede le seguenti teste di serie, i 4.4 Marco Cantagallo, Marco Martini, Filippo Gatta, Andrea Bergamaschi, Luca Amato, Franco Ciuffoli e Marco Mellina Gottardo. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate ai 4.1 Andrea Piccone, Marco Schiavo, Filippo Foschi, Giuseppe Leoncini, Matteo Barbieri, Francesco Gallo, Biagio Maltese e Filippo Fabbri.