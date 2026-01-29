Tennis, da domani il Rodeo di PInarella

Da venerdì a domenica va in scena il torneo Under 14 e 16, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center con la formula Rodeo. Sono 50 nel complesso i giocatori al via nel torneo cervese. Vediamo le teste di serie. Nell’Under 14 maschile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate a Giulio Zama e Luca Vespasiano, nel tabellone finale n.1 Diego Gentile, n.2 Tommaso Migliorini. Nell’Under 14 femminile n.1 Giulia Scheda, n.2 Alessia Cohut, n.3 Sofia Valentini. Nell’Under 16 femminile n.1 Agata Bravin, n.2 Eva Raimondi. Nell’Under 16 maschile n.1 Federico Sparagi, n.2 Filippo Urbini, n.3 Samuel Cavallini, n.4 Alessandro Bisi.