Tennis, da domani il Rodeo del Queen’s

Da domani a domenica il Queen’s Club di Cattolica, sede della Galimberti Tennis Academy, organizza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo, il “Rodeo Nest”. Nel maschile previste tre sezioni, si parte con gli Nc, poi il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate ai 4.1 Gabriele Stirati, Luca Lanzalacqua, Gianmarco Palumbo e Jacopo Paladini, nel tabellone finale i big sono i 3.1 Edoardo Pozzi, Francesco Muratori, Alex Gencarelli, Julian Manduchi, Luca Morosini, Lorenzo Marchioni, Filippo Flamigni e il 3.2 Michele Tonti. Nel femminile si parte con le giocatrici di 4°, n.1 Lucia Barbieri (4.1), n.2 Eleonora Morosini (4.3), a seguire il tabellone finale con Alice Zaganelli (3.2) n.1 e Giulia D’Altri (3.2) n.2.