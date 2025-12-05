Tennis, da domani il Rodeo al Tc Riccione

Ancora un week-end con il tennis giovanile sui campi del Tc Riccione che da domani a lunedì ospita il torneo Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono ben 115 i giocatori al via in questa importante rassegna giovanile di fine anno, di questi 43 solo a livello di Under 10. Decisamente affollato il tabellone Under 12 maschile (53 iscritti) che vede nel ruolo di principali favoriti il 3.3 locale Gianmaria Della Rosa, il 3.4 Tommaso Cavassi ed i 3.5 Filippo Bregoli, Patrick Balc, Leonardo Monti ed Enea Corazza. Nell’Under 12 femminile guida il gruppo la 3.4 Anna Mezzelani, seguita dalle 3.5 Arianna Storani, Waleska Lusini, Rachele Gusella, Caterina Larotonda ed Elisabetta Pastore.