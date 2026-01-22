Tennis, da domani i tornei di Mercato Saraceno e Riccione

Da domani a domenica la Polisportiva Tennis Vallesavio organizza il torneo di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio”. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie i 4.1 Ciro Donnarumma ed Emanuele Battistini.

Il tour regionale giovanile fa tappa al Tc Riccione dove, da domani a domenica, va in scena il torneo Under 16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel singolare maschile al via, nel primo tabellone di 4° teste di serie Francesco Leon Benericetti, Luca Magnoni, Edoardo Giuseppe Sabato, Giovanni Bandini e Leonardo Conti, nel tabellone finale le teste di serie sono Niccolò Pallotti, Mattia Bongiovanni, Pietro Tombari, Ian Catallo, Nicolas Conti, Jacopo Andruccioli, Alessandro Berardi e Michele Tonti. Nel singolare femminile primo tabellone capeggiato da Mia Mantovani e Valentina Zavaglia, nel main-draw le big sono Diletta Sabbioni e Marta Bertozzi.