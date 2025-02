Tennis, da domani i tornei all’Ippodromo e al Queen’s

Weekend con il tennis di qualità al Tc Ippodromo di Cesena. Va in scena infatti da domani a domenica il torneo di 3° categoria maschile che vede al via 44 giocatori. Tabellone unico, in cima al seeding il 3.1 locale Alessandro Galassi, seguito dagli altri 3.1 Beniamino Savini, Andrea Monti, Michael Francia, Pierre Rael Mayele, Alessandro Naso, Enea Carlotti ed il 3.2 Alessandro Cortesi.

Scatta domani anche il torneo Under 10 e 12 organizzato dalla Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone per gli Nc, nel tabellone finale teste Tommaso Monti, Riccardo Arcangeli, Matteo Campana e Alessandro Marcolini. Anche nell’Under 12 femminile prima sezione alle Nc, tabellone finale con teste di serie assegnate ad Anna Foschini e Viola Rapaccioni.