Tennis D3 femminile: vincono Riccione B, Ippodromo e Viserba B

RIMINI. Giocata la seconda giornata del campionato di D3 femminile. Nel 13° girone il Ct Cacciari è stato battuto in casa 2-1 dallo Sporting Carpi. Domenica prossima la squadra imolese sui campi del Country Club Villanova A. Nel 14° girone Ct Casatorre-Ct Bologna 0-3. Domenica Ct Castenaso-Ct Casatorre. Nel 17° girone il Ct Bagnacavallo è stato battuto 3-0 sui campi del Cus Ferrara, domenica Tc Cento-Ct Bagnacavallo. Nel 19° girone il Tc Riccione B ha battuto 2-1 il Ct Rimini A: Alessia Calcagno-Cristina Cesarini 6-3, 6-2, Emanuela Marchetti-Camilla Rambelli 3-6, 6-4, 7-5, Marchetti-Cesarini b. Rambelli-Berardi 6-2, 6-0. Tc Ippodromo Cesena-Ct Casalboni 2-1: Carlotta Bondi-Roberta Montanari 6-3, 6-1, Sofia Marino-Cinzia Fabbri 6-0, 7-6, Montanari-Correa Moran b. Buldrini-Bilan 4-6, 6-2, 10-3. La terza giornata è stata giocata in anticipo sabato scorso con Ct Rimini A-Ct Casalboni 1-2, mentre Tc Ippodromo-Tc Riccione B si giocherà il 12 maggio. Nel 20° girone Ct Cervia-Ct Massa 0-3: Aurora Baldassarri-Anna Ravaglia 6-0, 6-0, Jana Savolt-Irene Fortunati 6-1, 6-1, Baldassarri-Savolt b. Cortesi-Ravaglia 6-1, 6-1. Tc Faenza-Tre Colli Brisighella 3-0: Virginia Lodi-Paola Mordini 6-1, 6-3, Beatrice Graziani-Giulia Ravaioli 6-1, 6-0, Dall’Aglio-Lodi b. Sangiorgi-Mordini 6-0, 6-1. Domenica: Ct Massa-Tre Colli Brisighella e Tc Faenza-Ct Cervia. Nel 21° girone: River 22 Sporting Club-Polisportiva Tennis Vallesavio 2-1. Ct Cesena-Suzanne Lenglen 2 Fusignano 1-2: Alessia Liverani-Clare Molari 6-1, 6-2, Letizia Crociati-Ginevra Caroli 6-3, 6-2, Caroli-Liverani b. D’Altri-Crociati 6-1, 5-7, 10-7. Domenica: Polisportiva Tennis Vallesavio-Suzanne Lenglen 2 Fusignano e Ct Cesena-River 22 Sporting Club. Nel 22° girone vittorie casalinghe per Tc Coriano, 3-0 al Ct Cerri A, e Tc Viserba B che ha battuto 3-0 il Ct Rimini B: Erica Gasperoni-Benedetta Patimo 3-6, 6-2, 6-3, Marta Scarscelli-Donatella Piccinini 3-6, 6-1, 6-0, Fabbri-Scarscelli b. Patimo-Gasponi 3-6, 6-3, 10-6. Domenica: Ct Cerri A-Ct Rimini B e Tc Viserba B-Tc Coriano. Nel 23° girone il Ct Cerri B ha battuto 2-1 il Tc Riccione A: Mirna Macchini-Mirella Mancini 6-1, 6-4, Alessia Frontini-Annalisa Schiano 5-7, 7-5, 6-4, Berardi-Bartolini b. Tonelli-Macchini 2-6, 7-6, 10-8. Il Tennis Club Viserba A ha battuto 2-1 il San Marino Tennis Club sul Titano: Viola Moretti-Nicole Di Marco 7-5, 6-0, Emma Molinari-Francesca Sistu 7-6, 7-6, Di Marco-Molinari b. Fantini-Morri 6-4, 6-4. Domenica: Tc Riccione A-Tc Viserba A e San Marino Tennis Club-Ct Cerri B.