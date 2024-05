Tennis D1, i risultati della prima giornata

Giocata la prima giornata del campionato di D1 maschile. Nel 5° girone Centro Tennis Argenta-Ct Casatorre 2-3. Domenica (dalle 9) Ct Casatorre-Polisportiva Pontelungo Bologna. Nel 7° girone subito a segno il Ravenna Sport Center che ha sconfitto in casa per 4-1 il Ct Persiceto: Alan Maldini-Stefano Motta 6-1, 6-4, Matteo Bezzi-Gabriele Gallotta 6-2, 6-4, Filippo Fortuzzi-Alberto Bezzi 6-0, 6-3, Giovanni Gallotti-Andrea Gallo 6-2, 6-1, Bezzi-Gallotti b. Gallotta-Borsarini 7-5, 7-6 (4). Il Tc Faenza è stato battuto in casa 4-1 dal Tc Marfisa di Ferrara, con l’unico punto conquistato da Leonardo Venturi su Andrea Lugo per 4-6, 6-4, 6-3. Domenica (dalle 9): Tc Marfisa-Ravenna Sport Center e Ct Persiceto-Tc Faenza. Nell’8° girone ottima partenza per Ct Rimini e Ct Massa. Ct Cesena-Ct Rimini 1-4: Luca Padovani-Gian Marco Ricci 6-3, 6-2, Riccardo Muratori-Lorenzo Bucaletti 6-1, 6-4, Lorenzo Bonori-Gian Marco Lasagni 6-4, 6-3, Gabriele Sgroi-Pietro Rinaldini 2-6, 6-2, 6-2, Padovani-Muratori b. Sgroi-Bellarmino 6-3, 3-6, 10-8. Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli-Ct Massa 2-3: Marco Giovagnoli-Delio Rinaldi 6-4, 6-2, Federico Prugnoli-Lorenzo Ossani 6-1, 6-3, Riccardo Pretolani-Iari Castellucci 6-0, 6-0, Jacopo Liverani-Enrico Rustignoli 6-4, 6-0, Prugnoli-Castellucci b. Liverani-Pretolani 6-4, 2-6, 10-3. Il 5 maggio: Ct Massa-Ct Cesena e Ct Rimini-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli.

Nel 9° girone il Ten Sport Center ha battuto 5-0 il Bagnacavallo: Dario Zamagna-Mauro Foggia 6-2, 6-1, Federico Baldinini-Ennio Rombi 6-0, 6-1, Diego Orlando-Fabio Folletti 6-2, 6-2, Alessandro Pesaresi-Daniele Valenti 6-3, 4-6, 6-3, Zamagna-Vinetti b. Rombi-Foggia 6-1, 6-1. Il Tc Ippodromo Cesena ha regolato in casa per 4-1 il Misano Sporting Club: Luca Gori-Andrea Grossi 4-4 e ritiro, Michael Francia-Alessandro Opipari 6-0, 5-7, 7-6, Tommaso Morotti-Mattia Battistini 7-5, 7-6, Alex Balducci-Federico Magnani 6-3, 6-0, Francia-Gori b. Morotti-Spezi 6-4, 6-1. Domenica: Misano Sporting Club-Ct Bagnacavallo, Ten Sport Center-Tc Ippodromo Cesena. Nel 10° girone il Ct Cicconetti ha battuto di misura 3-2 il Tc Riccione: Massimiliano Zamagni-Luca Butti 6-4, 3-6, 7-5, Alberto Maria Mami-Francesco Pazzaglini 6-0, 6-1, Luca Acampora-Federico Strocchi 6-2, 6-3, Raffaele Strocchi-Tommaso Zanzini 6-1, 7-5, Acampora-Zamagni b. Butti-Mami 5-7, 6-4, 10-7. Il Tc Viserba ha battuto 4-1 il Tc Valmarecchia: Pietro Vagnini-Mattia Muraccini 6-3, 7-6, William Di Marco-Edoardo Pagnoni 6-3, 7-5, Alessandro Manco-Enea Carlotti 6-4, 6-4, Alessandro Cortesi-Leonardo Bartoletti 1-6, 6-2, 6-0, Carlotti-Bartoletti b. Montoneri-Marconi 7-6, 6-2.

Domenica: Tc Valmarecchia-Ct Cicconetti e Tc Riccione-Tc Viserba.