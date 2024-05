Tennis, D’Alise in semifinale a Riccione

Vincenzo D’Alise è il primo semifinalista nel torneo nazionale di 3° categoria sui campi del Circolo Alleanza Sportiva a Villa Mussolini. Nei quarti il portacolori del Sena Tennis ha battuto Alessandro Marcantoni (Tc Riccione).

Ottavi: Pietro Rinaldini (3.2, n.6)-Gian Matteo Zanzi (3.2, n.11) 7-5, 3-0 e ritiro, Andrea Travaglini (3.1, n.3)-Mattia Zannoni (3.3) 6-3, 6-1, Vincenzo D’Alise (3.2, n.7)-Enea Carlotti (3.2, n.10) 7-6, 6-3, Alessandro Marcantoni (3.1, n.2)-Fabio Righetti (3.4) 6-0, 6-0, Riccardo Muratori (3.2, n.8)-Paolo Bologna (3.2, n.9) 6-2, 6-0, Edoardo Pozzi (3.1, n.4)-Nicolò Gerbino (3.2, n.13) 6-2, 6-3. Nei quarti anche Daniele Patti (3.2, n.16) ed Andrea Grossi (3.2, n.5). Quarti: Vincenzo D’Alise (3.2, n.7)-Alessandro Marcantoni (3.1, n.2) 7-6, 7-5.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Pietro Buscherini.

Intanto da sabato, sempre sui campi del Circolo Villa Mussolini va in scena il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, valido come tappa di categoria B del Circuito Regionale. Sono nel complesso 59 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 15 a livello di Under 10. Nell’Under 10 maschile quarti per Mattia Bergamaschi.

Nell’Under 12 femminile n.1 Anita Amadio, n.2 Greta Amaducci, già nei quarti Elisabetta Pastore.

Nell’Under 12 maschile prima sezione Nc, tabellone finale con Alessandro Bacchini n.1 e Leo Mazzarini n.2. Nella prima sezione si qualificano Alessandro Bernabè, Marco Mandelli che batte 6-0, 6-3 Lorenzo Bonantini e Giacomo Terenzi che si impone 6-4, 6-0 su Tommaso Mazzotti.

Nell’Under 14 femminile n.1 Gioia Angeli, n.2 Anna Parmeggiani. Quarti: Valentina Zavaglia-Lola Arlotti 3-6, 6-1, 10-5.

Nell’Under 14 maschile prima sezione con le seguenti teste di serie, nell’ordine Francesco Sebastiani, Giorgio Feruzzi e Pietro Gerani, nel tabellone finale n.1 Federico Attanasio, n.2 Frederick Cortesi. 1° turno: Vittorio Patrignani-Lorenzo Praconi 7-5, 7-6. Turno di qualificazione: Pietro Gerani (n.3)-Mattia Ballabene 6-2, 7-6.

