Tennis, D’Alise e Muratori nei quarti a Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Conquistano i quarti Vincenzo D’Alise e Francesco Muratori. Quinto turno: Isaac Casalboni (3.3)-Alessandro Casanova (3.2) 6-3, 3-6, 10-5, Giammarco Vidali (3.2, n.9)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-0, 6-0, Michele Tonti (3.2)-Federico Bacchini (3.5) 6-1, 6-2, Pietro Matteini (3.2, n.7)-Matteo Sirca (3.5) 6-3, 6-0. Ottavi anche per Leonardo Capogrossi (3.2, n.8), Pietro Corbelli (4.1), Guido Giugliano (3.3) e Ludovico Zammarchi (3.4). Ottavi: Vincenzo D’Alise (3.2)-Alessandro Bacchini (3.1, n.4) 6-4, 6-1, Francesco Muratori (3.1, n.2)-Filippo Maestri (3.3) 6-4, 7-5.