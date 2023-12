Tennis, Ct Zavaglia Ravenna: una festa per rilanciare l’impegno con i giovani - Gallery

Una festa tra le tradizioni che affondano radici profonde e ben strutturate ed il futuro che guarda avanti con fiducia grazie ad un bel gruppo di giocatori che potranno dire la loro sui palcoscenici che contano. Martedì sera è andata in scena nella bella cornice del Ristorante Il Molinetto la festa di fine anno del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. A far da conduttore il maestro Omar Urbinati, da poco direttore tecnico della scuola, che ha iniziato con la premiazione di tre soci storici: Angelo Zavaglia, Carlo Mingozzi ed Ettore Baroncelli. Poi sono entrati in scena i maggiorenti del Club, il presidente Gianmarco Gamberini ed il vicepresidente Carlo Licciardi e tutto lo staff tecnico composto, oltre che da Urbinati, anche dai preparatori Francesco “Ramos” Rametta, Lorenzo Spadoni, il maestro Ronnj Capra e l’istruttrice Beatrice Graziani. Urbinati ha elencato i vari progetti tecnici in corso: “Sta avendo un grande successo il Progetto Racchette di Classe della Federazione – ha sottolineato – finora ha coinvolto più di 2000 studenti delle scuole di Ravenna, Ronnj Capra e Beatrice Graziani hanno fatto centinaia di sedute di tennis dentro le scuole di primo e secondo grado. E poi tutto il progetto della scuola tennis di avviamento e quella agonistica all’interno del Club proseguono con successo”.

Presenti alcuni giocatori di punta del Club, come Sara Aber, Emma Valletta, al rientro natalizio dal College statunitense dove studia Economia, il fratello Luigi che quest’anno ha esordito in A2, e poi il nuovo acquisto del Club, Daniel Bagnolini, il cervese allievo della Galimberti Tennis Academy che andrà a rinforzare la squadra di vertice. Molto sentito l’intervento di Carlo Licciardi: “Dall’inizio del mandato al Ct Zavaglia ho cercato di definire un percorso agonistico ben preciso. Ricordo che mio figlio Pietro vedeva i grandi che giocavano la serie B nel Circolo come obiettivo da raggiungere, vorrei che lo stesso accadesse oggi per i nostri ragazzi guardando i match della A2. Se vogliamo crescere lo facciamo solo con i giovani. In passato abbiamo avuto giocatori che sono andati poi a giocare fuori, ora stiamo facendo sacrifici per dare progetti di crescita ai ragazzi”.

Presentate poi le squadre che quest’anno potranno beneficiare del rientro di Matteo Mucciarella, Leone Spadoni e Mattia Benedetti. Ronnj Capra sarà il capitano e la punta di diamante della squadra di serie C che comprenderà giovani di prospettiva come Alessandro Vallicelli, in campo l’Under 16 maschile con Niccolò Satta e Vallicelli, l’Under 14 maschile con Giacomo Guerrini, Dante Terzi e Federico Sparagi, l’Under 12 femminile con Anna Foschini e Diamante Campana, l’Under 12 maschile con Leonardo Satta, Lorenzo Orselli, Nicolò Maldini e Filippo Trioschi. Presenti in sala dirigenti storici come Davide Amadori e giocatori da sempre vicini al Club come Enrico Crocetti.

Finale riservato al Pickleball, disciplina emergente, ed ai suoi istruttori.