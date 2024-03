Stop in semifinale per il Ct Massa Lombarda nel trofeo Città di Nonantola maschile. La squadra capitanata da Matteo Versari e composta da Davide Casadio, Jacopo Liverani, Lorenzo Ossani, Giovanni Zardi, Sergio Antonio Geminiani ed Enrico Folli, ha battuto 2-1 il Nettuno Bologna, poi negli ottavi 2-1 il Circolo Equitazione Reggio Emilia, nei quarti 3-0 il Ct Pavullo, prima di cedere per 2-1 nella trasferta a Castelnovo ne’ Monti al Ct Appennino Reggiano.