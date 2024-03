Tennis, Ct Massa Lombarda e Tc Coriano ai quarti al “Nonantola”

Circolo Tennis Massa Lombarda e Tennis Club Coriano nei quarti del tabellone finale del trofeo “Città di Nonantola” maschile, il campionato regionale riservato ai giocatori con classifica massima 3.4. Nella parta alta del tabellone il Ct Massa ha battuto nel 3° turno in casa per 2-1 il Circolo Cere: Davide Casadio-Federico Bonilauri 7-5, 6-1, Enrico Folli-Amedeo Bondavalli 6-4, 6-3, Bellei-Zanichelli b. Liverani-Capra 7-6 (4), 6-0. Nella parte bassa bene il Tc Coriano A che ha battuto 2-1 in trasferta il Ct Argenta: Iangabriel Ferrara-Riccardo Felloni 6-4, 4-6, 10-8, Nicolò Tirapani-Michele Filipucci 6-1, 6-0, Lambertini-Faoro b. Bonsi-Farolfi 4-6, 6-4, 10-8. Venerdì alle 19 i quarti: Ct Massa-Ct Pavullo e Tc President Parma-Tc Coriano A.