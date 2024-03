Tennis: Ct Massa, grandissima tradizione e voglia di puntare sempre più in alto

Il Circolo Tennis Massa Lombarda, dopo essere stato per anni il piccolo-grande club della scena italiana dove tanti big sono passati, da Sara Errani fino a Renzo Furlan e Giulio Zeppieri, vuole puntare ora sempre più in alto, complice il momento estremamente positivo per il tennis italiano nel mondo e grazie ad una rivoluzione tecnica impostata dalla nuova dirigenza capeggiata dal presidente Giorgio Errani. «Confidiamo nella ripresa al alto livello del tennis – spiega Fulvio Campomori, membro del Consiglio Direttivo e da sempre direttore in pectore del club - finora è il padel che ha tirato, ma ora qualche cosa di importante si vede anche nel tennis. Ci sono più prenotazioni dei campi in terra, la crescita per quanto ci riguarda è lenta ma costante».

Sul fronte dei tornei organizzati il club ripropone un calendario già collaudato, dove spicca il torneo nazionale Open di fine agosto, che da quest’anno sale a 5.000 euro di montepremi. «Intanto abbiamo raggiunto le semifinali nel trofeo “Città di Nonantola” maschile, a livello giovanile abbiamo ben nove squadre di cui diverse ad un livello tecnico alto, perché nell’Under 16 maschile con Matteo Ceppi, Pietro Ricci e Jacopo Liverani partiamo direttamente dalla seconda fase. Jacopo Liverani è arrivato da noi con una classifica da 3.4, ora ha i punti per diventare 3.2. Siamo già al tabellone regionale con Ct Zavaglia, Sporting Club Sassuolo e Ten Sport, stessa cosa per l’Under 16 femminile con Sofia Cadar e Maria Vittoria Ranieri. Nell’Under 16 c’è anche il Ct Massa B che è già nella seconda fase. Su nove formazioni, ben sei hanno saltato la prima fase. Il tutto nasce da una situazione che abbiamo acquisito, alcuni giocatori li ha portati il maestro Michele Montalbini, altri sono arrivati dalla Ravenna Tennis Academy». Non solo: «Abbiamo ottenuto la C femminile con una squadra composta da Ekaterina Cazac, Sofia Cadar, Maria Vittoria Ranieri, Patricia Moldovan, Ilinka Cilibic e Maria Luce Ossani».

Il fiore all’occhiello rimane sempre la A1 maschile: «L’obiettivo è allungare la squadra. Quest’anno non avremo Marco Cinotti che è andato a studiare in America, ed Alessio De Bernardis, poco male, daremo più responsabilità al giovane Pietro Ricci, e per il resto confermeremo la squadra dell’anno scorso».

In rampa di lancio altri campionati a squadre importanti per il Ct Massa: «Nel mese di maggio faremo la D1 maschile con l’obiettivo di salire in serie C, il n.1 è Pietro Ricci, come movimento femminile abbiamo cercato di farlo crescere, quest’anno per noi è un buon risultato fare la serie C con una squadra giovane, che in prospettiva può crescere, faremo anche la D3, così come giocheremo una D3 anche nel maschile».

Un settore tecnico che si basa su una scuola tennis molto frequentata, ben 84 allievi. Il direttore della scuola è il tecnico nazionale Michele Montalbini, coadiuvato dai maestri Matteo Versari e Yuri Mandia, l’istruttrice Chiara Grementieri si occupa del folto gruppo dei più piccoli, una trentina, il preparatore fisico è Andrea Guerra. Notevole anche quest’anno la programmazione dei tornei, dopo una raffica di Rodei che hanno coinvolto 250 iscritti complessivamente, dal primo al 9 giugno si svolgerà il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, il trofeo “Fiordiprimi”, ma il clou è rappresentato dal torneo Open maschile che avrà un montepremi di 5000 euro, da quest’anno il 1° memorial “Oreste Pagani”.

Il presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda, Giorgio Errani, prova a tratteggiare come sarà il tennis nel Club nel futuro: «Lo sapremo tra un paio d’anni, molto dipenderà se riusciremo a migliorare la situazione del circolo, peraltro già molto buona. Abbiamo portato il tennis nelle scuole, nelle materne e primarie di Massa, Bagnara, Sant’Agata, Sasso Morelli, San Bernardino, Voltana e Sesto Imolese – dice Errani – abbiamo svolto un gran lavoro in questi istituti, coinvolgendo oltre 1500 bambini e distribuendo tante borse di studio. Nell’ultimo intervento nelle scuole abbiamo poi portato gli alunni nel Club con i pullman. Un lavoro importante nella didattica, che speriamo porti i suoi frutti in futuro». Il maestro Michele Montalbini tratteggia l’ottimo livello del settore tecnico: «Al Ct Massa cerchiamo di assecondare le esigenze dei ragazzi che vogliono giocare a tennis e portare quelli più forti a livelli superiori, cerchiamo di accompagnarli sempre nel loro percorso».