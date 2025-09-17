Tennis, Ct Massa alle finali nazionali Under 12

La formazione Under 12 del Ct Massa Lombarda si è qualificata per le finali nazionali in programma da venerdì a domenica a Imperia. I giovani portacolori Alessandro Teodorani, Robert Sebastian Cadar, Lorenzo Xella, Riccardo Cricca e Samuele Chiarini hanno vinto la fase di macroarea denominata Centro-Nord a Perugia. Dopo aver sconfitto 2-0 i toscani del Tennis in Progress Lagomare, la formazione capitanata nell’occasione da Nico Gnoli ha piegato 2-1 il Galimberti Tennis Cattolica: Teodorani ha ceduto 6-1, 7-5 a Pietro Galimberti, poi Cadar ha superato 6-3, 6-4 Riccardo Arcangeli e nel doppio decisivo il duo massese ha prevalso 6-3 1-6 10-8.

Ora il Ct Massa Lombarda sfiderà Tc Bergamo, Stampa Sporting Torino, San Marco Duino, Giuseppucci Macerata, New Country Club Frascati, Aureliano Roma e Sporting Club Trani.