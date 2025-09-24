Tennis, Ct Massa 3° alle finali Under 12

Si è conclusa con un prestigioso terzo posto l’avventura della squadra del Ct Massa Lombarda alle Finali nazionali del campionato Under 12 maschile. La formazione composta da Alessandro Teodorani, Robert Sebastian Cadar e Samuele Chiarini, nella prima giornata delle finali ha esordito superando 2-1 l’Aureliano Roma con i successi di Cadar su Occhipinti Bravo 6-4, 6-3 e di Teodorani su Giacopello 6-7, 6-2 6-1.

In semifinale i giovani portacolori del club romagnolo hanno ceduto 2-1 all’At Giuseppucci Macerata: all’affermazione di Cadar su Cassetta (6-3, 6-1) hanno risposto i marchigiani con le vittorie di Bongiovanni su Teodorani (6-0, 6-0) e della coppia Bongiovanni-Cipolletta su Cadar-Teodorani (6-3, 6-2).

L’intensa tre giorni che metteva in palio lo scudetto tricolore (conquistato dal Tc Bergamo) si è comunque chiusa in bellezza per il Ct Massa Lombarda, con il successo per 2-1 nella finale per il 3° posto sullo Stampa Sporting Torino: Cadar ha regolato 6-2, 6-3 Tripodi e poi in doppio, in coppia con Teodorani, ha prevalso con il punteggio di 6-4, 3-6, 10-8 su Fanfani-Luddi.