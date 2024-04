Tennis, Ct Conselice, entra nel vivo il torneo giovanile e da sabato ecco i Terza categoria

Entra nel vivo il torneo nazionale Under 12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Conselice, tappa di categoria B del circuito regionale. Sono 73 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 maschile, ottavi: Mattia Bersani-Francesco Leon Benericetti 6-1, 7-6, Gabriele Foschini-Marco Bonora 6-1, 6-1. Quarti: Gabriele De Vita-Nicolò Maldini (n.1) 6-0, 6-3, Giacomo Taliani (n.4)-Federico Montuschi 6-2, 6-4.

Nella corrispondente categoria femminile si parte con la sezione Nc e poi quella finale con Milica Milakovic n.1. L’Under 14 maschile, con 27 iscritti, è la competizione più partecipata. Si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone finale con queste teste di serie, nell’ordine Cesare Biondi, Frederick Cortesi, Andrea Picariello e Manuel Montefiori. Tabellone finale, 3° turno: Federico Sparagi-Alex Andrea Ravara 6-4, 6-2. Ottavi: Samuel Cavallini-Andrea Cocchi 3-6, 7-5, 10-7, Gianmarco Meroni-Alessandro Minguzzi 6-2, 6-4.

Nell’Under 14 femminile ottavi: Gaia Farolfi-Beatrice Zamboni 6-1, 6-1, Jana Savolt-Valentina Montebugnoli 6-3, 6-1. Quarti: Flora Zanzi (n.5)-Gloria Nucci (n.4) 6-3, 6-1, Diamante Campana (n.2)-Mariachiara D’Accampo 6-1 e ritiro.

Il torneo di Terza

Intanto da domani scatta, sempre sui campi del Ct Conselice, il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 45 giocatori. I big sono il 3.1 Riccardo Cicinelli ed i 3.2 Luca Morosini, Mattia Degli Esposti, Felix Legnani ed Alessandro Galateri di Genola e di Sunigl, nel femminile la giocatrice da battere è la 3.2 Alice Stella. Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Federico Raimondi.