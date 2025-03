Tennis, Ct Cesena sconfitto nella finale del “Palmieri”

Il Ct Cesena B si ferma in finale nel trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale indoor a squadre maschile. Domenica nella finalissima il Club romagnolo ha ceduto 2-0 sui campi del Ct Pavullo, in un confronto in cui gli emiliani sono stati favoriti dal giocare su una superfice veloce. Simone Piraccini è stato sconfitto 6-4, 6-0, Pietro Rossi ha ceduto nel suo singolare per 6-2, 6-0. La squadra cesenate, dopo aver dominato la fase a gironi, ha superato nei quarti del tabellone regionale il Tc Riccione per 2-1 e in semifinale il Tc Salsomaggiore con lo stesso punteggio.