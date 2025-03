Tennis, Ct Cesena in finale al “Palmieri”

La squadra B del Circolo Tennis Cesena ha battuto domenica in casa 2-1 il Tc Salsomaggiore ed è in finale nel trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale a squadre maschile riservato ai giocatori con classifica massima 2.6. Così in semifinale contro gli emiliani: Gian Marco Ricci-Andrea Boni 6-3, 6-0, Jacopo Lisè-Pietro Rossi 6-2, 6-2, Giangrandi-Mondardini b. Donea-Lupi 6-4, 6-4. Domenica (dalle 9) la finalissima per il titolo in trasferta sui campi del Ct Pavullo. In palio un trofeo prestigioso e classico nel calendario regionale.