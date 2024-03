Tennis: Ct Cesena, grandi numeri e un problema strutture

Fate conto di un piccolo comune italiano che gioca a tennis. I numeri del Circolo Tennis Cesena sono quelli di una piccola-grande comunità con in mano la racchetta: quasi 500 persone che frequentano i corsi, 300 soci, molti simpatizzanti e frequentatori occasionali.

Il presidente Stefano Menenti racconta questi tre anni di continua ascesa per il tennis e in particolare nel suo Circolo. «Sono presidente da giugno 2021, era un periodo molto condizionato dal blocco causato dal Covid, i numeri degli iscritti erano calati, l’attività difficile. Poi abbiamo avuto un altro problema, nell’autunno 2021 c’è stata l’impennata dei costi energetici, le bollette erano sestuplicate rispetto a inizio anno».

Dunque una partenza a dir poco in salita. «Sì, poi il 2022 è stato un anno di transizione e di ripresa dell’attività, adesso la sensazione sui consuntivi 2023 è positiva, sia in termini di iscritti sia in termini di partecipazione all’attività. Ora il problema, grazie anche all’esplosione del tennis italiano, è diventato il contrario, c’è il rischio concreto che una parte della domanda non sia supportata da infrastrutture adeguate».

Insomma, a fronte di una domanda di tennis sensibilmente aumentata le strutture fanno sempre più fatica a ospitare tutti. «La vittoria nella Coppa Davis e la finale in doppio agli Australian Open dimostra che non abbiamo un singolo campione - continua Menenti - ma un movimento. Noi abbiamo complessivamente in attività nei corsi tra giovanissimi e più anziani circa 500 persone, 240 ragazzi e 245 adulti. Il boom del tennis si tocca con mano, però sorgono problemi, abbiamo cinque campi, quattro in terra e uno sintetico, tutti chiusi d’inverno, ma non ce la facciamo a esaudire tutta la domanda».

Intanto il Ct Cesena si è attrezzato, può contare su una struttura tecnica composta da dieci tecnici, tra maestri e istruttori, per il tennis e due maestri per il beach, il ruolo di direttore tecnico è condiviso tra i maestri Francesco Degli Angeli e Massimiliano Ceccarelli. Con loro operano Simone D’Elia, Andrea Rondoni, Marco Giangrandi, Fabio Zignani, Nicolò Ceccarelli, Giorgia Capanni, Andrea Pacchioni e Simone Piraccini. Il preparatore atletico è Dylan Donati. I corsi sono strutturati in mini-tennis (dai 5 ai 7 anni), avviamento, pre-perfezionamento e perfezionamento.

«Tanto per capire il clima che si respira - continua Menenti - un mese fa è stata organizzata una riunione con un mental coach sportivo sull’importanza dell’approccio mentale alle gare. Hanno partecipato cinquanta ragazzi».

Sul fronte tecnico per il Cesena si prospetta una stagione molto intensa. Nei campionati a squadre la partecipazione è imponente: nei campionati indoor invernali schierate due squadre nel “Nonantola” maschile, una nel femminile, una formazione per il trofeo “Giovannino Parlmieri” e una per il torneo “Marina Quattrocchi”, nei primi tre campionati queste formazioni si sono qualificate per la fase finale. Nel settore dei campionati a squadre primaverili il Ct Cesena si presenterà alla C maschile, D1 maschile, D3 maschile con tre squadre, D4 maschile, D2 femminile, D3 femminile, poi due squadre nell’Under 10 misto, due squadre nell’Under 12 maschile, Under 12 femminile, Under 14 femminile, Under 14 maschile, Under 16 maschile e femminile. Per un totale di 60 giocatori agonisti.

Per quanto riguarda i tornei, il tradizionale Open maschile, con uno straordinario successo di partecipazione, è stato appena disputato, più avanti sono in programma il torneo di Terza categoria femminile dal 7 al 18 marzo, il torneo giovanile di luglio, il maschile di Terza a fine agosto e un torneo sociale che terrà banco per tutta l’estate.