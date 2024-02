Tennis: Ct Cervia, una grande tradizione e il vivaio come fiore all’occhiello

Un’altra stagione da protagonista, con un occhio interessato di Paolo Pambianco, il direttore tecnico, sui Mondiali Over in programma a Citttà del Messico. E’ la stagione del Circolo Tennis Cervia che sta per entrare nel vivo tra tornei, scuola, campionati e la solita grande tradizione tecnica in procinto di fare ulteriori progressi grazie al dirompente effetto Sinner. Paolo Pambianco, vero deus ex machina del club, parte da una programmazione molto ambiziosa: «A livello di tornei la stagione è ben definita, abbiamo delle date ben precise, continueremo con il nostro trend, partendo dal 6 aprile con il memorial “Mario Borghetti” di 3a categoria maschile e femminile, poi faremo il torneo nazionale giovanile Under 12-14 dal 26 maggio, il torneo Open maschile e femminile dal 15 giugno, dal 22 giugno inizia il memorial “Mario Cortesi” di 3a e 4a categoria, a fine settembre, dal 21, il torneo nazionale Open maschile. Faremo anche una tappa del circuito regionale Veterani Over 45 e 55 maschile, dal 25 aprile al 5 maggio».

Notevole è anche la presenza sulla scena dei campionati a squadre per le squadre targate Circolo Tennis Cervia: «In questa fase siamo impegnati con i campionati indoor invernali, quindi con il Mingori Over 45, il trofeo Giovannino Palmieri ed il trofeo Città di Nonantola maschile. Mi piace sottolineare che tutti i campionati a squadre sono giocati da soci del circolo e ragazzi nostri, non prendiamo atleti da altri club, mi piace portare avanti il discorso del vivaio. Da quando è entrata Gioia Barbieri nello staff abbiamo deciso di ripartire da zero senza cercare niente in giro in modo che tutte le squadre giovanili siano l’espressione del nostro vivaio».

Da sottolineare che dello staff tecnico fa parte anche l’istruttore Manuel Schuett. E le prime soddisfazione non hanno tardato: «L’anno scorso ci siamo piazzati tra le prime otto in regione con gli Under 12, l’anno prima con gli Under 14, sempre con giocatori del nostro club. Quest’anno faremo la serie C maschile con la nostra squadra di punta, poi la D3 maschile e femminile, la D4 maschile e naturalmente i campionati giovanili. Faremo anche l’Over 55 nazionale e l’Over 45 regionale. Non so ancora se organizzeremo anche quest’anno il girone finale dell’Over 55 perché è programmato in una data in cui abbiamo un’altra manifestazione».

Ma proprio nel bel mezzo della stagione c’è una “chicca” che attende Pambianco: «Sono stato convocato per i Campionati del Mondo Veterani Over 55 in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Città del Messico, la squadra azzurra sarà composta, oltre che dal sottoscritto, anche da Enrico Casadei, Giovanni Pacchioni e Marco Filippeschi».

Va ricordato che Pambianco si è già laureato campione del mondo Over 40, 45 e 50, l’ultima volta nel 2017 quando vinse il titolo iridato Over 50 a Miami. Infine sulla scuola, da sempre il fiore all’occhiello del Ct Cervia: «Siamo contenti, due anni fa come detto siamo ripartiti da zero, la responsabile è la maestra nazionale Gioia Barbieri, che ora sta seguendo i corsi per diventare tecnico nazionale, abbiamo 50 bambini, la cosa più bella è che per l’80 per cento sono ragazzini sotto i dieci anni, una scuola molto giovane che ha come riferimento Mattia Vincenzi ai vertici della Regione come Under 12. Secondo me l’effetto Sinner vero e proprio si sentirà con i Camp estivi e con le iscrizioni alla scuola ad ottobre, ma già ora si vede tanta gente che si riaffaccia al tennis, che chiama, che sta tornando a questo sport, sono molto ottimista, Sinner è un bravo ragazzo e dà una bella idea di questo sport, profilo molto basso, umile, un bell’esempio».